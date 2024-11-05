В минувшие выходные в федеральных СМИ сообщили о вспышке вируса Коксаки в Московской и Владимирской областях. По информации наших коллег, в одном из детских садов Владимира заболела целая

В минувшие выходные в федеральных СМИ сообщили о вспышке вируса Коксаки в Московской и Владимирской областях. По информации наших коллег, в одном из детских садов Владимира заболела целая группа – 20 малышей. Среди симптомов – язвы во рту и сыпь по телу. «Со слов родителей, в больнице им сказали, что это Коксаки, но в справке написали ОРВИ»,