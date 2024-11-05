В минувшие выходные в федеральных СМИ сообщили о вспышке вируса Коксаки в Московской и Владимирской областях. По информации наших коллег, в одном из детских садов Владимира заболела целая
<a href="https://33live.ru/novosti/05-11-2024-v-oblastnom-minzdrave-prokommentirovali-informaciyu-o-vspyshke-virusa-koksaki-vo-vladimire.html" target="_blank">В областном минздраве прокомментировали информацию о вспышке вируса Коксаки во Владимире</a> - В минувшие выходные в федеральных СМИ сообщили о вспышке вируса Коксаки в Московской и Владимирской областях. По информации наших коллег, в одном из детских садов Владимира заболела целая
[url=https://33live.ru/novosti/05-11-2024-v-oblastnom-minzdrave-prokommentirovali-informaciyu-o-vspyshke-virusa-koksaki-vo-vladimire.html]В областном минздраве прокомментировали информацию о вспышке вируса Коксаки во Владимире[/url] - В минувшие выходные в федеральных СМИ сообщили о вспышке вируса Коксаки в Московской и Владимирской областях. По информации наших коллег, в одном из детских садов Владимира заболела целая