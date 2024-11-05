В региональном отделении Банка России рассказали, как в области обстоят дела с кредитами. С июля темпы выдачи ипотеки замедлились, при этом владимирцы стали чаще брать деньги на покупку

В региональном отделении Банка России рассказали, как в области обстоят дела с кредитами. С июля темпы выдачи ипотеки замедлились, при этом владимирцы стали чаще брать деньги на покупку автомобилей в банке. Всего за 9 месяцев этого года жители региона оформили кредитов на сумму 157,1 миллиардов рублей. Это на 16,6% больше, чем в прошлом году. Большую