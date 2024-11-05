Анимационная студия «Начало» областного Киноцентра стала победителем Второго детского кинофестиваля ЦФО «Мосты». Наши земляки взяли первое место в номинации «Лучший анимационный фильм».

Анимационная студия «Начало» областного Киноцентра стала победителем Второго детского кинофестиваля ЦФО «Мосты». Наши земляки взяли первое место в номинации «Лучший анимационный фильм». Победу принес мультфильм «Сказка о бумажном самолётике», который создали юные владимирцы. А работу «Кого приносит аист» жюри наградило «за полёт фантазии». Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Ребята, гордимся вами! Молодцы! И огромная благодарность