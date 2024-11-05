Начались работы по установке временного ограждения на мосту через Клязьму, сообщили в мэрии. Сейчас на путепроводе демонтируют старые перила. Проход по тротуару, где идут работы, запрещен

Начались работы по установке временного ограждения на мосту через Клязьму, сообщили в мэрии. Сейчас на путепроводе демонтируют старые перила. Проход по тротуару, где идут работы, запрещен – предупредили в администрации города. Это небезопасно. Напомним, старые перила давно сгнили и разрушились, ремонт был необходим. Согласно контракту, до 1 декабря этого года подрядчик должен демонтировать старую конструкцию