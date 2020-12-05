Лояльность чиновников Александру Лукашенко имеет свои пределы. Окружение отвернется от белорусского лидера, если его перестанет поддерживать Кремль, считает экономист, бывший глава Нацбанка Белоруссии Станислав Богданкевич.

Лояльность чиновников Александру Лукашенко имеет свои пределы. Окружение отвернется от белорусского лидера, если его перестанет поддерживать Кремль, считает экономист, бывший глава Нацбанка Белоруссии Станислав Богданкевич.В первые годы президентства Лукашенко чиновники могли отстаивать свою точку зрения, теперь окружение белорусского лидера состоит из подхалимов, заявил экономист. "Все смотрят ему в рот и поддакивают", – возмущается Богданкевич.Бывший глава Нацбанка Белоруссии рассказал о случае, который его удивил. На недавней встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым присутствовал коллега последнего – глава белорусского МИДа Владимир Макей.Лукашенко предожил Лаврову активизировать отношения двух стран. Макей начал записывать слова президента. "Там во власти уже не личности, а манекены", – считает Богданкевич.�������� ��В Минске состоялась встреча С.В.Лаврова с Президентом Республики А.Г.Лукашенко— МИД России ���� (@MID_RF)По его словам, Лукашенко опасается брать в свою команду самостоятельных личностей. Чиновники, окружающие президента, думают только о том, как ему угодить, продолжает экономист.С таким окружением режим Лукашенко долго не проживет, убежден Богданкевич. "Думаю это последние вздохи диктатуры", – сказал бывший глава Нацбанка в комментарии порталу UDF.by.Несмотря на показательную лояльность, чиновники готовы предать своего лидера, полагает Богданкевич. Их останавливает только то, что Лукашенко до сих пор пользуется поддержкой Кремля, пояснил Богданкевич.В Белоруссии с 9 августа продолжается политический кризис. Оппозиция каждое воскресенье выводит на улицы тысячи человек. Евросоюз не признал переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок и ввел против него санкции.