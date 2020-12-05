4 декабря - день писем Деду Морозу. В этом году во Владимире его резиденция переехала с Соборной площади в Центральный парк.

4 декабря - день писем Деду Морозу. В этом году во Владимире его резиденция переехала с Соборной площади в Центральный парк. О чем же мечтают юные владимирцы в наступающем 2021 году? Мы выяснили, что они написали в письме новогоднему волшебнику.Юля Тарбеева:- Это мои Энчатимус. Я хочу собрать целую коллекцию. На Новый год я заказала набор пингвина с Петерсоном. Большой наборчик. и наушники! И корона! И питончика два! Еще они на коньках катаются. А!!!Ваня и Рома Савиновы:- ОЧКИ!- А Ваня хочет очки?- Я хочу только очки и камаз.Ангелина Зрилова:- Чтобы коронавирус поскорее ушел. Чтобы дети, которых показывают по телевизору, не болели. И чтобы мы с папой и мамой поехали на море.Родион Максимов:- Рюкзаков у меня целая куча, а вот палатки никакой нет. Так что я хочу себе палатки.Арина Целоусова:- Катю. Какую?- Басюю.- Большую?Даша Максимова:- Чтобы мама в доме поменьше работала!- И на следующий день вставала не такой.- Какой не такой?- Не такой усталой. Если был усталый день.Элина Спирина:- Мои дорогие друзья. Я хочу, чтобы у вас было все хорошо. Прошел карантин. И вы дарили подарки. Вот такие цветы. Учили стихи с мамой дружно, песенки.Ксюша Малкова:- Скоро придет Дед мороз.- ДААА...- Что ты хочешь, чтобы он тебе принес?- Новый планшеееет!