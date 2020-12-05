4 декабря - день писем Деду Морозу. В этом году во Владимире его резиденция переехала с Соборной площади в Центральный парк.
4 декабря - день писем Деду Морозу. В этом году во Владимире его резиденция переехала с Соборной площади в Центральный парк. О чем же мечтают юные владимирцы в наступающем 2021 году? Мы выяснили, что они написали в письме новогоднему волшебнику.
Юля Тарбеева:
- Это мои Энчатимус. Я хочу собрать целую коллекцию. На Новый год я заказала набор пингвина с Петерсоном. Большой наборчик. и наушники! И корона! И питончика два! Еще они на коньках катаются. А!!!
Ваня и Рома Савиновы:
- ОЧКИ!
- А Ваня хочет очки?
- Я хочу только очки и камаз.
Ангелина Зрилова:
- Чтобы коронавирус поскорее ушел. Чтобы дети, которых показывают по телевизору, не болели. И чтобы мы с папой и мамой поехали на море.
Родион Максимов:
- Рюкзаков у меня целая куча, а вот палатки никакой нет. Так что я хочу себе палатки.
Арина Целоусова:
- Катю. Какую?
- Басюю.
- Большую?
Даша Максимова:
- Чтобы мама в доме поменьше работала!
- И на следующий день вставала не такой.
- Какой не такой?
- Не такой усталой. Если был усталый день.
Элина Спирина:
- Мои дорогие друзья. Я хочу, чтобы у вас было все хорошо. Прошел карантин. И вы дарили подарки. Вот такие цветы. Учили стихи с мамой дружно, песенки.
Ксюша Малкова:
- Скоро придет Дед мороз.
- ДААА...
- Что ты хочешь, чтобы он тебе принес?
- Новый планшеееет!