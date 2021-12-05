5 декабря православные чтят память священномученика Прокопия

5 декабря православные чтят память священномученикаПрокопияСвятой Прокопий жил в Иерусалиме и был чтецом Кесарийскойцеркви.ИсторияПрокопий объяснял прихожанам Священное Писание, переводилего на сирийский. Он был целителем и умел изгонять злые силы из одержимых. НаместникПалестины, где Прокопий проповедовал, был тогда язычником. По этой причине он приказалпринести святого в жертву идолам. После долгих мучений Прокопий принял смерть. Вчесть него был назначен православный праздник.Что нельзя делать 5 декабряЗадаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоитобратить внимание на запреты, связанные с этим днем. В церковный праздник Прокопьевдень нельзя дарить живые цветы, так как они могут забрать жизненную энергию. Есливам подарили букет, его нужно поставить в нежилое помещение, например, вкоридор. Нельзя отдавать сахар и соль, вместе с ними можно отдать удачу. В этотправославный праздник нельзя давать в долг, чтобы не поссориться содалживающим. Гостей нельзя класть на супружескую кровать, иначе может бытьразвод. В церковный праздник святого Прокопия нельзя пить крепкий алкоголь илениться. Не стоит также проходить мимо нуждающихся, нужно подать милостыню. Этотправославный праздник неблагоприятен для путешествий.Традиции и обычаи5 декабря 2021 года православные отмечают Прокопьев день. В этотцерковный праздник издревле обращали внимание на приметы.Теплая погода – к затяжной зимеЕсли вода поднимается – скоро будет потеплениеЕсли у костра разгорелась сажа, то будет пасмурнои много снега