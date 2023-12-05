Российский Центробанк с 25 декабря запретит сотрудникам использовать гаджеты американской компании Apple в служебных целях.

Российский Центробанк с 25 декабря запретит сотрудникам использовать гаджеты американской компании Apple в служебных целях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник."С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности. Банк России также не будет покупать смартфоны и планшеты этой фирмы", – поделился он, говоря о распоряжении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.В годовом отчете Центробанка за 2022 год сообщается, что среднее количество его служащих в прошлом году составило 44 568 человек.Ряд российских ведомств уже запретили сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях. Рекомендации были распространены в Минпромторге, Минпросвещения, "Ростехе", Центризбиркоме и других госструктурах.Поводом для этого послужила информация, согласно которой американские спецслужбы заразили несколько тысяч смартфонов Apple вирусом. С помощью него они якобы следили за работой российских дипломатов в странах НАТО, СНГ, Израиля, Сирии и Китая.