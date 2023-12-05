Экологичная заправка во Владимире признана самой эффективной в России. Почетную награду коллектив...

Экологичная заправка во Владимире признана самой эффективной в России.Почетную награду коллектив автомобильной газонаполнительной компрессорной станции получил по итогам ежемесячного конкурса "Мега вызов". Подробности - в нашем сюжете.Верность своему делу - пример для подражания. Работу коллектива владимирской АГНКС-2 признали лучшей в России.Денис Корниенко, генеральный директор "Газпром газомоторное топливо":- Поздравляю вас. Я хочу сказать, что у вас хорошие очень хорошие показатели. И важно, что не только у вас реализация высокая в текущем моменте - у вас хорошая динамика прироста. От одного месяца к другому. И вот это здорово.Почетную награду, пятиконечную звезду, сотрудники станции получили в рамках проекта "Мега вызов". Его главная цель - повышение качества обслуживания водителей и расширение использования метана как моторного топлива. По словам заправщиков, у природного газа - свои преимущества.Александр Калашников,начальник заправочной станции:- Первое - это экологически чистое топливо. Второе - по себестоимости на километр пробега он тоже выигрывает по сравнению с дизелем, бензином и другими видами топлива. Поэтому экономически выгодно использовать метан.Во Владимирской области для владельцев машин на метане на двадцать процентов снижен транспортный налог. Метановая заправка – социально значима для всего региона. Здесь чаще всего заправляются городские автобусы.- Расположение удобное у этой заправки и давление хорошее.На станции заправляют грузовой и легковой, коммерческий и личный транспорт. Общий экологический эффект от применения метана на транспорте во Владимирской области за 10 месяцев 2023 года оценивается в двадцать пять тысяч тонн углекислого газа и четыреста пятьдесят тонн загрязняющих веществ. Настолько сократились выбросы в атмосферу от автомобилей.Заправка на улице Гастелло станет еще комфортнее. До конца года здесь планируют обновить клиентскую зону. Появится новое оборудование, увеличится ассортимент "дорожных" товаров. Комфорт и качество для посетителей - главные приоритеты компании.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, Вести-Владимир