Услугу запустили на портале mos.ru в октябре 2021 года.

Услугу запустили на портале mos.ru в октябре 2021 года.Власти российской столицы на постоянной основе занимаются повышениям уровня жизни граждан. Для их удобства в городе действует огромное количество социальных проектов, в том числе, цифровые сервисы. К примеру, в октябре 2021 года на портале mos.ru запустили услугу "Вывоз ненужных вещей".Москвичам больше не нужно тратить время на поиск грузчиков и соответствующего транспорта – город помогает жителям сдать старый хлам на утилизацию или переработку. Чаще всего пользователи заказывают вывоз холодильников и стиральных машин.Всего с момента запуска цифрового сервиса москвичи отправили на утилизацию или переработку более полутора тысячи тонн предметов. Специалисты выполнили уже около 50 тысяч заявок. Лишь в 2023 году вывезли около 675 тонн ненужных вещей.Об этом рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за развитие сервиса "Вывоз ненужных вещей" Александр Пищелко."Почти все предметы отправляются на переработку и получают вторую жизнь, и лишь маленькая часть утилизируется. Каждый предмет, в зависимости от состава, имеет свой уникальный путь переработки", – подчеркнул чиновник.Нередко, по его словам, москвичи заказывают вывоз матрасов. В процессе переработки из них извлекают наполнитель и проводят санитарную обработку. Полученный материал используют повторно в производстве новых матрасов.Из старых телевизоров извлекают драгоценные металлы. А простые отправляют на производство металлопроката: балки, трубы, арматура, профнастил и другие изделия.Из макулатуры изготавливают яичные контейнеры, держатели для стаканов упаковочный картон и даже материалы для кровли.Например, из одной тонны макулатуры можно получить более 800 килограммов коробок и 19 килограммов бумажных полотенец.С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" жители столицы отправили на переработку порядка 15 тонн древесных и древесностружечных материалов, которые были использованы как топливо на производствах. Также из дерева и ткани делают материалы для упаковки, обивки и даже теплоизоляции."Оставить заявку на вывоз можно день в день, процедура обычно занимает не более получаса", — уточнил заместитель главы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.