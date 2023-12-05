Картины расскажут о работниках столичного общественного транспорта.

Картины расскажут о работниках столичного общественного транспорта.Развитию транспортной сферы власти российской столицы уделяют приоритетное значение. В городе регулярно модернизируется действующая инфраструктура, а также строятся новые автомобильные и железные дороги.Четыре года назад открылись Московские центральные диаметры. Сегодня железнодорожные линии связывают столицу с ближним Подмосковьем, образуя единую сеть с метро и Московским центральным кольцом.В ноябре 2019 года начали работать МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино — Подольск). В августе 2023 года власти запустили движение по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", а в сентябре — по МЦД-4 "Калужско-Нижегородский".В честь дня рождения МЦД на его станциях пройдут выставки, посвященные наземному метро. Картины расскажут о работниках столичного общественного транспорта.Так,до 7 декабряв переходе между станциями "Ленинский проспект" Московского метрополитена и Площадь Гагарина МЦК все желающие смогут познакомиться с фотопортретами работников транспорта.Еще одна выставка откроется на станции Марьина Роща. В надземном переходе между МЦД-2 и МЦД-4 до 12 декабря будут представлены победителей арт-проекта "МЦД — путешествие в искусство".Важно отметить, что власти Москвы и сотрудники столичной сферы транспорта прикладывают огромные усилия для повышения уровня комфорта и безопасности пассажиров, согласно поручению главы города Сергея Собянина.С этой целью специалисты уже провели необходимые работы для перевода МЦД и пригородных поездов . В частности, они заблаговременно проверили на железнодорожных остановочных пунктах систем отопления и освещения.Кроме того, перевозчики перенастроили климатические установки в поездах, включили обогрев лобовых стекол и отопление в вагонах. На некоторых станциях даже внедрили инновационные технологии.Например, на платформах в Зеленограде тестируют обогреватели, которые включаются, только если рядом с ними находится человек. К зимнему сезону готовятся и сотрудники. Им выдали теплую одежду и провели инструктаж.