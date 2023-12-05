Народные приметы на 6 декабря. Что запрещено делать в Митрофанов день, чтобы не спугнуть удачу и...

Народные приметы на 6 декабря. Что запрещено делать в Митрофанов день, чтобы не спугнуть удачу и счастье?В среду, 6 декабря 2023 года Православная церковь почитает память Митрофана Воронежского – епископа русской церкви, причисленного к лику святых в 1832 году. В миру он носил имя Михаил.Митрофан вкладывал много сил, чтобы укрепить православие, боролся со старообрядчеством, активно создавал новые обители и делал всё возможное, чтобы повысить духовный и нравственный уровень священнослужителей.Обычно в этот день на Руси устраивались шумные гулянья. Хозяйки пекли пироги. Посиделки сопровождались забавами и играми. Народ отмечал окончательное установление санного пути.Еще 6 декабря чтят память Александра Невского, русского князя и известного полководца. А. Невский не проиграл ни одной битвы. Он показал себя не только как великий полководец, но и как талантливый дипломат.В его честь на Руси пекли специальные булки. В одну из них клали крест. Потом выпечку раскладывали по дому. Одну булку клали на порог, вторую – на лавку, третью – возле святых образов. Если булочка с крестом оказывалась на пороге, то мужчина, ушедший служить, в скором времени вернётся.Что можно и нельзя делать в Митрофанов день?В этот день на Руси вспоминали павших воинов и гадали на тех, кто пошел на войну или служил в армии.Также в этот день девушки собирались гадать на суженного. В чужом саду надо было сорвать веточку вишни и поставить в кладовке, где никто ее не увидит. Если она к Рождеству расцветет, то в том же году девушка выйдет замуж.Сегодня не стоит употреблять продукты животного происхождения. Кто ослушается этого запрета, в самом скором времени столкнется с проблемами со здоровьем. Исключение делается только для пожилых и детей.Нельзя 6 декабря надевать новую и неудобную обувь. Первая привлечет в жизнь проблемы и хлопоты, а вторая станет причиной сложностей в общении с окружающими.В Митрофанов день запрещается много и громко говорить, – по приметам, можно своими криками спугнуть удачу и счастье.Народные приметы на 6 декабря 2023 годаЕсли дует северный ветер и срывается мокрый снег, то 6 июня (день Симона Столпника) будет ветрено и дождливо.Если облака редкие, то погода будет холодная, но ясная.Если в этот день солнечно и тепло, то и июнь тёплым будет.Солнце прячется за тучи – к урагану.Если месяц на небе ясный, будет стужа.Если верхушки лиственных деревьев порозовели, зима будет не сильно суровой.Облака по небу низко плывут – к похолоданию.Фото: freepik.com