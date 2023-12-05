Председатель организации-учредителя подготовила открытое письмо губернатору области Александру Авдееву.

Общественники подготовили письмо губернатуру Владимирской области Александру Авдееву с просьбой спасти Суздальскую православную гимназию. Она оказалась под угрозой закрытия.У образовательной организации два учредителя. Владимирская епархия просит выйти общественную организацию «Родители, педагоги и православная общественность за русскую, традиционную, нравственную школу» из числа учредителей, хотя именно она является создателем гимназии и по большей части отвечает за финансирование.Сейчас в учреждении учатся 160 человек. Всего во Владимирской области подобных школ 9, однако в Суздальской православной гимназии цена за обучение гораздо ниже. По этой причине возникает дефицит средств, который покрывает в частности и второй учредитель. В то время как епархия оплачивает ремонт, коммунальные расходы и содержание.Председатель организации «Родители, педагоги и православная общественность за русскую, традиционную, нравственную школу» обратилась с открытым письмом к губернатору Александру Авдееву с просььбой выделить бюджетный грант, чтобы уладить вопрос финансирования.