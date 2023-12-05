Что подарить человеку, у которого все есть? Этот вопрос часто волнует людей. Вдвойне трудно придумать подарок для человека известного. Такого, как Николай Басков. Певец сообщил Дни.ру, что хотел бы получить на Новый год.

Что подарить человеку, у которого все есть? Этот вопрос часто волнует людей. Вдвойне трудно придумать подарок для человека известного. Такого, как Николай Басков. Певец сообщил "Дни.ру", что хотел бы получить на Новый год."В Новый год я буду работать в Дубае, поскольку сейчас много трат в связи с ремонтом дома", – сообщил певец. Поэтому подарки родным он приготовил заранее, что называется, не мудрствуя лукаво. "Все родные и близкие попросили не дарить им никакую фигню, а просто дать по конверту с деньгами", – признался Народный артист за кулисами премии "Звезды "Дорожного радио" в Санкт-Петербурге.А что дарят ему самому?"Поскольку люди знают, что я собираю предметы искусства, то дарят чаще всего именно их, – сообщил Басков "Дни.ру". – Например, картины".Но есть подарок, которому артист был бы особенно рад. "Я – большой поклонник императорских сервизов Николая I, Александра III и Николая II, – признался исполнитель. – Вот желающие порадовать меня и ищут какую-нибудь тарелку или супницу из них. Все эти сервизы разбросаны по миру, их невозможно собрать. Но у меня самая большая коллекция, об этом даже знают музейщики".Коронационный сервиз Николая I был изготовлен к восшествию императора на российский престол, которое состоялось 22 августа (3 сентября по Григорианскому календарю) 1826-го года в Успенском соборе Кремля. За основу была взята готовая, но нерасписанная посуда одной формы, которую предполагали использовать для нескольких десятков других сервизов. Главное украшение посуды – двуглавый орел на белой горностаевой мантии под императорской короной в обрамлении цепи ордена Святого Андрея Первозванного. В конце 20-х годов прошлого века сервиз был продан по частям в разные страны для пополнения большевистской казны.