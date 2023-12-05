Общая площадь трехэтажного здания составляет три тысячи квадратных метров.

Общая площадь трехэтажного здания составляет три тысячи квадратных метров.Детский сад на 200 мест построили в районе Покровское-Стрешнево. Трехэтажное здание расположилось по адресу: Волоколамское шоссе, дом №71, строение №8А. Столичный комитет государственного строительного надзора уже оформил документы, позволяющие ввести объект дошкольного образования в эксплуатацию.Глава ведомства Игорь Войстратенко уточнил, что общая площадь нового детского сада составляет три тысячи квадратных метров. Объект действует в составе многофункциональной застройки на территории Тушинского аэродрома."В нем предусмотрено восемь просторных групп с игровыми и обеденными зонами, кабинеты для развивающих занятий, в том числе трансформируемое помещение для кружков, музыкальный и спортивный залы", – добавил председатель Мосгосстройнадзора.По его словам, это уже четвертый детский сад, построенный девелопером на территории Покровское-Стрешнево. В здании создана безбарьерная среда, которая позволит детям с ограниченными возможностями здоровья успешно осваивать образовательную программу.Кроме того, девелопер провел благоустройство на территории детского сада. В частности, он обустроил игровые площадки с теневыми навесами и спортивную площадку, а также постелил газон, высадил деревья и кустарники.Руководитель Мосгосстройнадзора подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина его ведомство уделяет особое внимание качеству объектов образования в столице. В частности, инспекторы комитета и сотрудники подведомственных организаций провели восемь выездных проверок нового детского сада."Эксперты выполнили лабораторно-инструментальные исследования для оценки качества работ и применяемых материалов на соответствие проектной документации", – заключил Игорь Войстратенко.Представитель девелопера Екатерина Тейн добавила, что десткий сад станет частью образовательного кластера, формируемого на на данной территории. Всего же, по ее словам, будет построено и передано городу четыре школы и восемь детских садов.Объем инвестиций девелопера в образовательную инфраструктуру превысит 12 миллиардов рублей.