Лавочки, качели, дорожки из брусчатки, спуск к воде и пирс, откуда так удобно кормить местных уток. Благоустройство набережной в Судогде стало возможным благодаря федеральному гранту в 70

Лавочки, качели, дорожки из брусчатки, спуск к воде и пирс, откуда так удобно кормить местных уток. Благоустройство набережной в Судогде стало возможным благодаря федеральному гранту в 70 миллионов рублей. Город выиграл деньги на Всероссийском конкурсе создания лучших проектов комфортной городской среды. В рамках благоустройства на правом берегу реки установили скамейки, качели, мусорки и освещение, а