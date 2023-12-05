Автовладельцев Владимира попросили не оставлять машины на 13 улицах, чтобы транспорт не мешал ночной уборке снега. Спецтехника будет работать 5 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 6 декабря, сообщили в

Автовладельцев Владимира попросили не оставлять машины на 13 улицах, чтобы транспорт не мешал ночной уборке снега. Спецтехника будет работать 5 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 6 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии города. Синоптики Яндекс Погода прогнозируют несильный снег, который начнется как раз в 20:00 и может задержаться на два дня. Машин не должно