Владимирские рыбаки подкармливают американскую норку. Видео появилось в группе любителей зимнего...

Владимирские рыбаки подкармливают американскую норку.Видео появилось в группе любителей зимнего лова.Находчивый зверек смело подходит к лункам - знает, что рыбаки припасли для него мелкую рыбешку. За день норка успевает сделать несколько таких ходок. Ну, а рыбаки не жадничают. Пишут, ушлая норка, вероятно, делает запасы - зима длинная. Цитата "Всё перетаскает, сколько ни дай".(Видео Рыбалка во Владимирской области)