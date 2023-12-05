Владимирский биолог Руслан Жуков приглашает познакомиться со своей коллекцией насекомых. Даже в...

Владимирский биолог Руслан Жуков приглашает познакомиться со своей коллекцией насекомых.Даже в засушенном виде они выглядят как живые. Биолог Руслан Жуков почти 30 лет собирал коллекцию насекомых, которыми теперь можно полюбоваться на персональной выставке художника- таксидермиста. Слово Ангелине Свищ.Рожденный ползать, летать не может. Или все таки может? Муравьи в этом отношении удивительные насекомые: они не только способны поднять вес, превышающий свой в 50 раз, но и летать. Правда не долго. Муравью крылья только мешают, без них-он сильнее и выносливее.Руслан Жуков, биолог:- Муравьи тоже являются перепончатокрылыми родственниками шмелей, пчел и ос. Но крылья-то редко кто видит. У них крыла самцы самки только в определенный период.В коллекции Руслана Жукова более 2000 экземпляров различных насекомых. Увлечение детства. Тогда юному биологу помогала мама. Коллекция собиралась на протяжении 28 лет. Большая часть выставки посвящена бабочкам, жукам, клопам, перепончатым, двукрылым. Есть и вполне привычные экземпляры, например, кузнечики, саранча или медведки. Представлены они во всей красе - с расправленными крыльями. Многие насекомые собраны во Владимирской области. Жук -олень -красно книжный. К сожалению, в нашем регионе увидеть его можно только на выставке.Руслан Жуков, биолог:- В области лет 100 их никто не видел, не ловил. Он являться вымирающим, даже вымершим я бы сказал, у нас видом. если кто-то откроет, пожалуйста скажите, опишем, доложим куда надо.Особая любовь у Руслана к бабочкам "Аполлонам". Посвятил их изучению полтора года. Эта белокрылая красавица относится к семейству парусников- их насчитывают более 50 видов. Чтобы раздобыть такую бабочку , придется рискнуть. Основной ареал их обитания - горы. Поэтому среди коллекционеров "Аполлоны" всегда в цене.Руслан Жуков, биолог:- Чтобы съездить за каким либо видом, тут нужно порой рискнуть даже жизнью: это Афганистан, Таджикистан, Пакистан, Индия и прочие страны, плюс горы это отсутствие кислорода, нехватка точнее сказать. Поэтому они ценные и дорогие.Не все бабочки "милые и пушистые". К примеру, эта мохнатая куколка "медведицы" в момент опасности сворачивается в кольцо, выставив наружу ядовитые волоски. Для человека не смертельно. Но в руки лучше не брать - иначе раздражение обеспечено. Взрослые особи выработали другой способ защиты.Руслан Жуков биолог:- У них ядовита кровь и окраска, они ночные но видите она яркая, то есть называется "предостерегающая" окраска. Это для птиц днем. А чтобы их не ели ночью летучие мыши они и запах издают очень такой источают неприятный.Прикоснуться к природе братьев наших самых "меньших" можно в Музее природы. Выставка Руслана Жукова еще раз доказывает, насекомые - это страшно красиво.Ангелина Свищ, Александр Чунаев "Вести-Владимир"