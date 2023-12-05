Отключение связано с ремонтом полиэтиленового газопровода. Работы пройдут 6 декабря, сообщили в мэрии. В этот день с 10:00 до 14:00 голубого топлива не будет по следующим адресам: – пр-кт

Отключение связано с ремонтом полиэтиленового газопровода. Работы пройдут 6 декабря, сообщили в мэрии. В этот день с 10:00 до 14:00 голубого топлива не будет по следующим адресам: – пр-кт Строителей, д. 7Д;– 1-й Кирпичный пр-зд (все дома);– 2-й Кирпичный пр-зд (все дома);– 3-й Кирпичный пр-зд (все дома);– ул. Мира, д. 13, 15, 15А, 15Б, 15Д;–