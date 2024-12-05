Из которых 660 тысяч лекарств были получены в течение трех дней.

Владимирская область продолжает сталкиваться с проблемами лекарственного обеспечения. Жители региона жалуются на нехватку необходимых препаратов в аптеках, вынуждены приобретать лекарства за свой счет.Министр здравоохранения области Валерий Янин сообщил, что в текущем году было выдано 707 тысяч рецептов, из которых 660 тысяч лекарств были получены в течение трех дней. Однако 7% рецептов остаются неудовлетворёнными в срок от 7 до 30 дней. Проблемы обсудили на прямой линии с Александром Авдеевым, который отметил, что хотя количество звонков по данным проблемам может показаться значительным, это, как правило, единичные случаи.На медикаменты в следующем году будет выделено 2,2 миллиарда рублей из областного и 508 миллионов из федерального бюджета, при этом рассматриваются закупки для больных сахарным диабетом и онкозаболеваниями на сумму более 1 миллиарда рублей.