«Полукриминальные» недострои Владимира. Судьбу ЖК «Дуброва Парк-2» и дома на Никитской обсудили на прямой линии губернатора 4 декабря. На самые актуальные и волнующие жителей вопросы

«Полукриминальные» недострои Владимира. Судьбу ЖК «Дуброва Парк-2» и дома на Никитской обсудили на прямой линии губернатора 4 декабря. На самые актуальные и волнующие жителей вопросы Александр Авдеев отвечал более 2 часов на областном правительственном телеканале “Губерния-33”. К теме проблемных домов перешли уже на 19-й минуте – от имени обманутых дольщиков к главе региона обратилась Светлана