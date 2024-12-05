Местные жители боятся возможного загрязнения запасов воды трупным ядом.

В Суздальском районе Владимирской области , попросив главу страны остановить строительство кладбища около села Ляховицы и близлежащих деревень. Свое обращение они опубликовали в соцсетях.Местные жители боятся возможного загрязнения запасов воды трупным ядом.Глава Владимирской области Александр Авдеев обратил внимание на ситуацию. В ходе прямой линии 4 декабря, он заявил, что для анализа строительства будут привлечены эксперты, в том числе из Роспотребнадзора.