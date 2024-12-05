Во Владимирской области судили бомжа за покушение на убийство. 39-летний осужденный работал на производстве мясной продукции. Как сообщает источник «Шестого канала», речь идет о заводе
<a href="https://33live.ru/novosti/05-12-2024-bomzh-rabotayushhij-na-zavode-vladimirskij-standart-v-raduzhnom-pyrnul-kollegu-nozhom.html" target="_blank">Бомж, работающий на заводе «Владимирский стандарт» в Радужном, пырнул коллегу ножом</a> - Во Владимирской области судили бомжа за покушение на убийство. 39-летний осужденный работал на производстве мясной продукции. Как сообщает источник «Шестого канала», речь идет о заводе
[url=https://33live.ru/novosti/05-12-2024-bomzh-rabotayushhij-na-zavode-vladimirskij-standart-v-raduzhnom-pyrnul-kollegu-nozhom.html]Бомж, работающий на заводе «Владимирский стандарт» в Радужном, пырнул коллегу ножом[/url] - Во Владимирской области судили бомжа за покушение на убийство. 39-летний осужденный работал на производстве мясной продукции. Как сообщает источник «Шестого канала», речь идет о заводе