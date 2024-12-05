Во Владимирской области судили бомжа за покушение на убийство. 39-летний осужденный работал на производстве мясной продукции. Как сообщает источник «Шестого канала», речь идет о заводе

Во Владимирской области судили бомжа за покушение на убийство. 39-летний осужденный работал на производстве мясной продукции. Как сообщает источник «Шестого канала», речь идет о заводе «Владимирский стандарт», который располагается в Радужном. Нападение произошло прямо во время смены. 2 мая этого года осужденный трудился в цехе готовой продукции. Его коллега увидел брак в работе и сделал