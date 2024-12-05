Депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин приехал в Областную детскую клиническую больницу. Визит не первый и, как заверил народный избранник, не последний. На

Депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин приехал в Областную детскую клиническую больницу. Визит не первый и, как заверил народный избранник, не последний. На этот раз Алексей Говырин привёз подарки юным пациентам подарки – депутат ежегодно принимает участие в благотворительной акции «Коробка храбрости». Парламентарий пообщался с медперсоналом, с родителями пациентов и самими ребятами, проходящими