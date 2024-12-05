Хотите попробовать что-то новое и экзотичное, но не хотите тратить время на поиски редких ингредиентов? Этот рецепт мексиканской тортильи с гуакамоле и фасолью сочетает в себе яркие вкусы и ароматы, при этом использует доступные продукты, которые можно найти в любом супермаркете. Погрузитесь в атмосферу солнечной Мексики прямо у себя на кухне!
Хотите попробовать что-то новое и экзотичное, но не хотите тратить время на поиски редких ингредиентов? Этот рецепт мексиканской тортильи с гуакамоле и фасолью сочетает в себе яркие вкусы и ароматы, при этом использует доступные продукты, которые можно найти в любом супермаркете. Погрузитесь в атмосферу солнечной Мексики прямо у себя на кухне!
Ингредиенты:
Тортильи – 4 шт.
Авокадо – 1 шт.
Фасоль консервированная – 1 банка (красная или белая)
Помидор – 1 шт.
Лук репчатый – 1/2 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Лайм – 1 шт.
Кинза – небольшой пучок
Сметана – 2 ст.л. (по желанию)
Соль, перец – по вкусу
Растительное масло – для жарки
Приготовление:
Приготовление гуакамоле:
Разомните авокадо вилкой в миске. Добавьте мелко нарезанный помидор, лук, чеснок и кинзу. Выдавите сок лайма, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. По желанию добавьте сметану для более кремовой текстуры.
Подготовка фасоли:
Откройте банку с фасолью, слейте жидкость и промойте фасоль под холодной водой. Обжарьте фасоль на сковороде с небольшим количеством растительного масла до легкого подрумянивания.
Подогрев тортилий:
Нагрейте тортильи на сухой сковороде или в микроволновке до мягкости.
Сборка тортильи:
На каждую тортилью выложите слой гуакамоле, затем фасоль. Заверните тортилью в рулет или сложите пополам.
Подача:
Подавайте тортильи горячими, с дополнительными соусами или овощами по вашему выбору.
Приятного аппетита!