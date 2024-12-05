Хотите попробовать что-то новое и экзотичное, но не хотите тратить время на поиски редких ингредиентов? Этот рецепт мексиканской тортильи с гуакамоле и фасолью сочетает в себе яркие вкусы и ароматы, при этом использует доступные продукты, которые можно найти в любом супермаркете. Погрузитесь в атмосферу солнечной Мексики прямо у себя на кухне!

Хотите попробовать что-то новое и экзотичное, но не хотите тратить время на поиски редких ингредиентов? Этот рецепт мексиканской тортильи с гуакамоле и фасолью сочетает в себе яркие вкусы и ароматы, при этом использует доступные продукты, которые можно найти в любом супермаркете. Погрузитесь в атмосферу солнечной Мексики прямо у себя на кухне!Ингредиенты:Тортильи – 4 шт.Авокадо – 1 шт.Фасоль консервированная – 1 банка (красная или белая)Помидор – 1 шт.Лук репчатый – 1/2 шт.Чеснок – 1 зубчикЛайм – 1 шт.Кинза – небольшой пучокСметана – 2 ст.л. (по желанию)Соль, перец – по вкусуРастительное масло – для жаркиПриготовление:Приготовление гуакамоле:Разомните авокадо вилкой в миске. Добавьте мелко нарезанный помидор, лук, чеснок и кинзу. Выдавите сок лайма, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. По желанию добавьте сметану для более кремовой текстуры.Подготовка фасоли:Откройте банку с фасолью, слейте жидкость и промойте фасоль под холодной водой. Обжарьте фасоль на сковороде с небольшим количеством растительного масла до легкого подрумянивания.Подогрев тортилий:Нагрейте тортильи на сухой сковороде или в микроволновке до мягкости.Сборка тортильи:На каждую тортилью выложите слой гуакамоле, затем фасоль. Заверните тортилью в рулет или сложите пополам.Подача:Подавайте тортильи горячими, с дополнительными соусами или овощами по вашему выбору.Приятного аппетита!