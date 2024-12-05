Хотя эти участки считаются безопасными для движения.

Во Владимирской области дорожники привели в порядок 53,6% трасс. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков в интервью «КП», 47% дорог все еще нуждаются в ремонте.Хотя эти участки считаются безопасными для движения, они не соответствуют нормативам, так как на асфальте есть ямы. В основном, речь идет о малых проездах между населенными пунктами, в то время как все основные дороги уже отремонтированы.Напомним, ранее мы писали, что