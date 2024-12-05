Сегодня, 5 декабря, губернатор Александр Авдеев встретился с Полномочным Послом Республики Индонезии Жозе Антонио Морато Таварешем. Чиновники обсуждали сотрудничество Индонезии и

Сегодня, 5 декабря, губернатор Александр Авдеев встретился с Полномочным Послом Республики Индонезии Жозе Антонио Морато Таварешем. Чиновники обсуждали сотрудничество Индонезии и Владимирской области. Глава 33-го региона подчеркнул, что за 9 месяцев этого года Республика Индонезия по общему объёму внешнеторгового оборота занимает 7 место из всех 105 стран-партнёров Владимирской области. Александр Авдеев, губернатор области По сравнению