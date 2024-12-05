Женщина решила купить больше билетов на юбилейный тираж.

Кондуктор из Владимира Надежда Голубева выиграла 1 миллион рублей в лотерею, сообщает пресс-служба Столото. Женщина решила купить больше билетов на юбилейный тираж «Русского лото».В день розыгрыша она проверила свои билеты на мобильном приложении и сразу разбудила мужа, чтобы поделиться радостной новостью о выигрыше. Надежда пока не определилась, на что потратить выигрыш, но планирует участвовать в новогодней лотерее.Напомним, ранее мы писали, что