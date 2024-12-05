Феерия сценических жанров в одной постановке. Музыкально-просветительский театр областной филармонии показал спектакль по басням Ивана Крылова. За основу взяты четыре произведения:

Феерия сценических жанров в одной постановке. Музыкально-просветительский театр областной филармонии показал спектакль по басням Ивана Крылова. За основу взяты четыре произведения: «Тришкин кафтан», «Ларчик», «Демьянова уха», «Лебедь, рак и щука». Как говорит режиссер-постановщик Роман Захаров, важно познакомить детей с творчеством баснописца в доступной и увлекательной форме. Все аллегории продуманы. В каждом движении – свое значение.