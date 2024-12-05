Водитель, из-под машины которой спасатели вытаскивали сбитого пешехода, оказалась пьяна. Как выяснили дорожные полицейские, прав у нее не было. Сесть за руль разрешил муж – владелец

Водитель, из-под машины которой спасатели вытаскивали сбитого пешехода, оказалась пьяна. Как выяснили дорожные полицейские, прав у нее не было. Сесть за руль разрешил муж – владелец автомобиля. Сейчас на виновницу возбудили уголовное дело. Напомним, инцидент с внедорожником «Мицубиси» мы произошел 1 декабря. ДТП случилось в 8 утра около дома №10 на улице Студенческой. Екатерина Симоненкова,