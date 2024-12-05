Остальные лифты будут заменены в 2025 году.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что до конца 2024 года в областной столице планируется завершить замену около 250 лифтов в многоквартирных домах. Остальные лифты будут заменены в 2025 году.Однако выполнение плана затрудняется из-за перегруженности крупнейших поставщиков и нехватки монтажных бригад. Власти региона извинились за возникшие неудобства и выразили уверенность в том, что сделают все возможное для выполнения запланированных сроков.Напомним, ранее мы писали, что