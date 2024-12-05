Поисковики из смоленских отрядов «За Родину» и «Высота» и московского отряда «Пионер» обнаружили останки четверых советских солдат. Один из них был родом из Меленковского района. Церемония

Поисковики из смоленских отрядов «За Родину» и «Высота» и московского отряда «Пионер» обнаружили останки четверых советских солдат. Один из них был родом из Меленковского района. Церемония передачи останков прошла в федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». Наш герой-земляк – Николай Телегин. Он ушел на фронт в августе 41-го, участвовал в боях под Смоленском. Последнее письмо