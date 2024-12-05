Поисковики из смоленских отрядов «За Родину» и «Высота» и московского отряда «Пионер» обнаружили останки четверых советских солдат. Один из них был родом из Меленковского района. Церемония
<a href="https://33live.ru/novosti/05-12-2024-ostanki-soldata-pogibshego-vo-vremya-velikoj-otechestvennoj-vojny-vernuli-na-rodinu-vo-vladimirskuyu-oblast.html" target="_blank">Останки солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны, вернули на родину – во Владимирскую область</a> - Поисковики из смоленских отрядов «За Родину» и «Высота» и московского отряда «Пионер» обнаружили останки четверых советских солдат. Один из них был родом из Меленковского района. Церемония
[url=https://33live.ru/novosti/05-12-2024-ostanki-soldata-pogibshego-vo-vremya-velikoj-otechestvennoj-vojny-vernuli-na-rodinu-vo-vladimirskuyu-oblast.html]Останки солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны, вернули на родину – во Владимирскую область[/url] - Поисковики из смоленских отрядов «За Родину» и «Высота» и московского отряда «Пионер» обнаружили останки четверых советских солдат. Один из них был родом из Меленковского района. Церемония