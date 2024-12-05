«Ростелеком» совместно с «Центром безопасности дорожного движения Владимирской области» (ГКУ ВО «ЦБДД ВО») завершил очередной этап работ по внедрению интеллектуальной транспортной

«Ростелеком» совместно с «Центром безопасности дорожного движения Владимирской области» (ГКУ ВО «ЦБДД ВО») завершил очередной этап работ по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в региональной столице. Напомним, год назад специалисты компании установили семь дорожных контроллеров на светофорных объектах, 26 видеодетекторов транспорта, а также создали центр управления дорожным движением. Дополнительно к системе была подключена автоматическая дорожная метеостанция,