Вместо звонков на урок в школах будет звучать мелодия из балета «Щелкунчик». Весь декабрь эта классическая композиция будет создавать школьникам и учителям новогоднее настроение, сообщили

Вместо звонков на урок в школах будет звучать мелодия из балета «Щелкунчик». Весь декабрь эта классическая композиция будет создавать школьникам и учителям новогоднее настроение, сообщили в пресс-службе правительства региона. Идею реализуют во всех регионах благодаря проекту «Музыка вместо звонков» от минпросвещения. Предполагается, что дети таким образом смогут прикоснуться к прекрасному, воспитать гармонично развитую личность и