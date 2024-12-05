Такая стоимость недоступна для федерального бюджета.

По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, стоимость строительства моста от площади Фрунзе до Лунево, составила 30 миллиардов рублей. Об этом глава региона рассказал в ходе Прямой линии 5 декабря.Оказалось, что такая стоимость недоступна для федерального бюджета. Ранее, полтора года назад, проект оценивался в 9,9 миллиарда рублей. Специалисты работают над возможностью удешевления проекта или поиском альтернативных вариантов.В настоящий момент реализация идеи находится под вопросом. Напомним, ранее мы писали, что