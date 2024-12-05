Новые световые арт-объекты и «Рождественский разгуляй». В администрации областного центра рассказали, как Владимир готовится к новому году. И первым пунктом в списке дел всегда –
Новые световые арт-объекты и «Рождественский разгуляй». В администрации областного центра рассказали, как Владимир готовится к новому году. И первым пунктом в списке дел всегда – предпраздничная атмосфера. В этом году новогоднее настроение у владимирцев будут пробуждать новыми украшениями. Денис Поздняков, директор МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» Украшаем основные площади и магистрали города,