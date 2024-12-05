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<a href="https://33live.ru/novosti/05-12-2024-svetovye-kuby-na-sadovoj-ploshhadi-i-novye-art-obekty-v-administracii-oblastnogo-centra-rasskazali-kak-v-etom-godu-vladimir-gotovitsya-k-novomu-godu.html" target="_blank">Световые кубы на Садовой площади и новые арт-объекты. В администрации областного центра рассказали, как в этом году Владимир готовится к Новому году</a> - Новые световые арт-объекты и «Рождественский разгуляй». В администрации областного центра рассказали, как Владимир готовится к новому году. И первым пунктом в списке дел всегда –