Вы помните те добрые и поучительные мультфильмы, которые смотрели в детстве? Те самые, что учили дружбе, честности и доброте? Мы приглашаем вас окунуться в мир детства и проверить свои знания о советских мультфильмах. Попробуйте угадать названия любимых мультиков по одному кадру. Готовы отправиться в увлекательное путешествие по страницам анимации? Тогда вперед!

Вы помните те добрые и поучительные мультфильмы, которые смотрели в детстве? Те самые, что учили дружбе, честности и доброте? Мы приглашаем вас окунуться в мир детства и проверить свои знания о советских мультфильмах. Попробуйте угадать названия любимых мультиков по одному кадру. Готовы отправиться в увлекательное путешествие по страницам анимации? Тогда вперед!ВОПРОСЫ1. Из какого мультфильма этот кадр?А. "Каштанка"Б. "Малыш и Карлсон"В. "Лучший друг"2. Из какого мультфильма этот кадр?А. "Василиса премудрая"Б. "Баба Яга"В. "Летучий корабль"3. Из какого мультфильма этот кадр?А. "Дед Мороз и лето"Б. "Падал прошлогодний снег"В. "Храбрый заяц"4. Из какого мультфильма этот кадр?А. "Возвращение блудного попугая"Б. "38 попугаев"В. "Попугай Кеша"5. Из какого мультфильма этот кадр?А. "Трое из Простоквашино"Б. "Зима в Простоквашино"В. "Дядя Федор, пес и кот"6. Из какого мультфильма этот кадр?А. "Вечера на хуторе близ Деканьки"Б. "Жил-был пес"В. "Ночь перед Рождеством"7. Из какого мультфильма этот кадр?А. "Пес и кот"Б. "Кошкин дом"В. "Котенок по имени Гав"ОТВЕТЫ1. Б. "Малыш и Карлсон"2. В. "Летучий корабль"3. В. "Храбрый заяц"4. А. "Возвращение блудного попугая"5. А. "Трое из Простоквашино"6. Б. "Жил-был пес"7. В. "Котенок по имени Гав"