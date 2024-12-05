Новое оборудование поступит в этом и следующем году в 57 лечебных учреждений региона. На эти цели выделено 750 миллионов рублей по госпрограмме «Развитие здравоохранения Владимирской

Новое оборудование поступит в этом и следующем году в 57 лечебных учреждений региона. На эти цели выделено 750 миллионов рублей по госпрограмме «Развитие здравоохранения Владимирской области». Семь больниц получат 11 рентгеновских систем «С-Дуга». Алексей Климов, заведующий травматологическим отделением Александровской районной больницы С-дуга – это необходимое оборудование для любого травматологического отделения, позволяющее выполнять огромное количество оперативных вмешательств.