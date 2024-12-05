Житель Гороховецкого района получил водительские права, несмотря на наличие у него неврологического заболевания, которое входит в перечень медицинских противопоказаний к вождению. Об этом

Житель Гороховецкого района получил водительские права, несмотря на наличие у него неврологического заболевания, которое входит в перечень медицинских противопоказаний к вождению. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. После проверки прокурор направил в суд иск с требованием прекратить действие прав мужчины. И суд согласился. Теперь гороховчанин не сможет сесть за руль. Прокомментируйте новость у нас