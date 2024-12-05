Частный дом на Почтовой улице в Карабаново загорелся поздно вечером 4 декабря. Пожарных вызвали в 22:32, рассказали в пресс-службе ГО, ПБ и ЧС области. Прибыв на место, спасатели установили, что

Частный дом на Почтовой улице в Карабаново загорелся поздно вечером 4 декабря. Пожарных вызвали в 22:32, рассказали в пресс-службе ГО, ПБ и ЧС области. Прибыв на место, спасатели установили, что дом пылает по всей площади. Еще немного, и огонь перекинется на соседние дома. Пожарные поставили задачу отстоять их. Специалистам удалось не допустить распространения пламени и