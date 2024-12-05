27-летнего москвича обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека лицом, находящимся в состоянии опьянения. Мужчина прокатил свою

27-летнего москвича обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека лицом, находящимся в состоянии опьянения. Мужчина прокатил свою сожительницу на скутере, после чего она получила множественные переломы. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Вечером 22 мая мужчина отдыхал у возлюбленной на даче в деревне Новой Кольчугинского района. Молодому человеку