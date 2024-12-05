В Коврове на парковке производства К-модуль произошла драка. Об этом сообщили в местной подслушке. Автор поста, сын пострадавшего мужчины, рассказал, что его отец вечером 29 ноября приехал на

В Коврове на парковке производства К-модуль произошла драка. Об этом сообщили в местной подслушке. Автор поста, сын пострадавшего мужчины, рассказал, что его отец вечером 29 ноября приехал на работу и сделал замечание молодым людям, которые крутят “пятаки” и “дрифтуют”. 55-летний мужчина переживал, что гонщики могут задеть его автомобиль. К слову, как указывает автор записи, подобная