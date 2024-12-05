Было спилено 50 деревьев.

В Ковровском районе Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки 50 сосен в Эсинском участковом лесничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.Неизвестные лица спилили деревья, расположенные в защитных полосах вдоль железных и автомобильных дорог. Ущерб составил 9 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), расследование находится под контролем прокуратуры.Напомним, ранее мы писали, что