Вместо величественных деревьев – пни и ветки. Такая картина предстала перед глазами сотрудников природоохранной прокуратуры, когда те пришли с проверкой. В Эсинском участковом

Вместо величественных деревьев – пни и ветки. Такая картина предстала перед глазами сотрудников природоохранной прокуратуры, когда те пришли с проверкой. В Эсинском участковом лесничестве Ковровского района неизвестные вырубили больше 50 сосен. Срубленные сосны росли в защитных полосах вдоль железной дороги и автомобильной трассы. Ущерб, причиненный природе, составил около 9 миллионов рублей. Из пресс-релиза прокуратуры области