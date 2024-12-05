Такая акция проходит в Подмосковье уже в четвертый раз, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Такая акция проходит в Подмосковье уже в четвертый раз, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.Согласно сообщению, в нескольких городских округахМосковской области, включая Наро-Фоминский и Щелковский, новорожденныхвыписывают из перинатальных центров в новогодних костюмах «декабрят».Как рассказала вице-губернатор Подмосковья ЛюдмилаБолатаева, детей, рожденных в декабре, приносят мамам и выписывают вспециальном новогоднем конверте и колпачке.«Врачи называют таких новорожденных «декабрятами» – самыйценный подарок на Новый год и на всю жизнь», – отметила вице-губернаторПодмосковья Людмила Болатаева.Напомним, что в Московской области в рамках национальногопроекта «Демография» действует комплекс мер поддержки для всех семей, гдепоявляются дети.