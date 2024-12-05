В ноября жильцы дома №90 на улице Экземплярского в Мурому обратились во «Владимиртеплогаз» с жалобами на качество горячего водоснабжения. Оказалось, что причина в большом количестве

В ноября жильцы дома №90 на улице Экземплярского в Мурому обратились во «Владимиртеплогаз» с жалобами на качество горячего водоснабжения. Оказалось, что причина в большом количестве известковых отложений внутри трубопровода, уменьшающие диаметр труб. Из-за этого затруднен проток воды. В пресс-службе «Владимиртеплогаза» рассказали, что с 28 ноября на месте работают ремонтные бригады. Специалистам предстоит заменить 300 метров