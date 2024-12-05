Обследование показало, что проблема связана с уменьшением диаметра труб, что затрудняло проток воды.

Ремонт трубопровода в Муроме Владимирской области завершат к середине декабря. Причиной работ стали жалобы жильцов дома №90 по улице Экземплярского на ухудшение качества горячего водоснабжения из-за известковых отложений в системе. Информацию уточняет «Владимиртеплогаз».Обследование показало, что проблема связана с уменьшением диаметра труб, что затрудняло проток воды.На объекте была необходима замена 300 метров трубопровода. Обновление идет с 28 ноября. За неделю проведены подготовительные земляные работы и началась поэтапная замена коммуникаций. Напомним, ранее мы писали, что