Министерство природопользования и экологии проверило, насколько качественно региональные операторы справляются со своими функциями.

Три зоныМинистерство природопользования и экологии проверило, насколько качественно региональные операторы справляются со своими функциями. Забегая вперёд, отметим, что нареканий оказалось множество. Материалы обо всех нарушениях отправят в региональную прокуратуру.В так называемой зоне № 1 (Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы), которую обслуживает компания «Хартия», за неделю поступило 29 обращений, в основном они касались уборки ТКО и КГО.40 раз жители Владимира, Коврова, Радужного, Вязниковского, Гороховецкого, Камешковского, Ковровского, Судогодского и Суздальского районов (зона № 2) пожаловались на качество работы компании «Биотехнологии». Кроме того, прокуратура сейчас проверяет сообщения, поступившие на горячую линию надзорного ведомства от владимирцев на тему некачественного вывоза ТКО и содержания контейнерных площадок.Меньше всего претензий – пять обращений – поступило в отношении компании «ЭКО-Транс», которая является регоператором зоны № 3 (Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы).Особняком стоит мусорная проблема в садоводческих товариществах. До 1 апреля 2025 года с дачниками заключат новые договоры, в которых рассчитывать объём отходов будут не по нормативу, а по факту.Штраф за штрафомКаждый день Министерство природопользования региона проверяет информацию, поступающую из муниципалитетов и разных ведомств, и сверяет её с треками движения мусоровозов в электронной модели территориальной схемы обращения с отходами. Если выявляются нарушения, материалы направляют в прокуратуру, а после – в Роспотребнадзор.Так, в Ковровском и Гороховецком районах провели две внеплановые выездные проверки ООО «Биотехнологии». В результате на регоператора наложили два административных штрафа по 260 тыс. рублей каждый. Не обошлось без протоколов и после проверки в Вязниковском районе. В настоящее время проверочные мероприятия проводят во Владимире и Суздальском районе, результаты будут известны в декабре.Уборка по новым правиламЧтобы решить мусорную проблему, в правительстве области введут для регопе­раторов новые правила. Так, с 1 января 2025 года они обязаны будут фиксировать факт вывоза мусора с каждой контейнерной площадки. Маршруты автомобилей будут отслеживать через системуГЛОНАСС. Кроме того, разработан проект приказа, согласно которому можно будет любого регионального операторара лишать его статуса без судебных разбирательств.– Это поможет и контролировать работу регоператоров, и фиксировать факты незаконной деятельности. Необходимо организовать серию контрольных закупок у частников, которые массово размещают объявления об услугах вывоза мусора, в том числе крупногабаритного, а сами сжигают его недалеко от трассы или скидывают на ближайшей контейнерной площадке. В этих случаях позицию региональных операторов можно понять, ведь это неоплаченные расходы. Однако хочу, чтобы все регоператоры чётко понимали: если есть систематические нарушения требований, постоянно поступают жалобы от населения – всё, расстаёмся, – пояснил губернатор Александр Авдеев.Мнение экспертаМинистр природопользования и экологии Владимирской области Юрий Самодуров:– В начале этого года сложилась судебная практика, что привлекать регионального оператора за нарушение графика вывоза ТКО может только Роспотребнадзор. В настоящий момент министерство совместно с прокуратурой Владимирской области и Роспотребнадзором отработало порядок взаимодействия в организации контрольно-надзорных мероприятий в отношении деятельности региональных операторов. Также разработан проект приказа Министерства природопользования и экологии «Об утверждении Порядка лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Владимирской области» без обращения в судебные органы. Он должен вступить в силу во второй половине февраля 2025 года.В темуВладимирская природоохранная прокуратура нашла свалки отходов в природном заказника и на территории памятника природы регионального значения.Первое незаконное скопление бытового и строительного мусора обнаружили во времяпроверки в заказнике «Давыдовский», в зоне охраны ценных лесных массивов недалеко от дер. Грезино Камешковского района.Несанкционированное место складирования картонных коробок и досок также оказалось на территории памятника природы «Лесной парк «Дружба».Собственникам участка внесли представления, прокуратура будет следить за тем, чтобы мусор убрали.