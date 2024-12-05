Для подтверждения личности посетителю будет достаточно посмотреть в камеру.

Сервис обслуживания россиян в МФЦ по биометрии запущен во флагманском центре в Челябинске, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко."В России запущен сервис обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта - на базе государственной Единой биометрической системы. Первым прием заявителей по биометрии начал флагманский МФЦ города Челябинска", - рассказали в аппарате вице-премьера.Там пояснили, что для подтверждения личности посетителю будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ, а после идентификации у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это, как отмечают в аппарате вице-премьера, позволит существенно повысить скорость обслуживания посетителей. Новый способ обслуживания будет доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе.Как напомнил сам Григоренко, до конца 2024 года аналогичный проект появится в Липецкой и Ленинградской областях, а по итогам пилотного проекта сервис планируется масштабировать и на другие регионы страны. "Важно, что использование биометрии добровольно и является дополнением к уже существующим способам обслуживания. В результате человек сам выбирает, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением биометрии", - сказал Григоренко.Единая биометрическая система - это цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные государственные и коммерческие услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в метро (Москва, Казань, Екатеринбург), дистанционное открытие бизнеса, оформление электронной подписи, получение eSIM, проход в бизнес-залы и ряд других услуг.